Всем хочется выглядеть похудевшими и постройневшими к приближающемуся лету. Поверьте, это вовсе не трудно. Главное здесь – запас решимости и готовность несколько поменять привычки питания. Если человек думает, прежде чем что-то из продуктов отправить в рот, то это свидетельствует о его выходе на новый осознанный уровень: зачем же, словно животные, питаться чем попало, а после сожалеть об этом. Когда же пища здоровая, здоров и организм, и психика.

Недаром же говорится: мы есть то, что мы едим. Еstet-portal.com предлагает вашему вниманию самую эффективную диету для похудения, которая основывается на сбалансированности при почти полном исключении из рациона углеводов.

Эффективный план питания: долой 13 кг за 15 дней

Подобная диета будет полезна всем, у кого имеются проблемы с пищеварением, и кто желал бы лучшего состояния своей коже. Через 15 дней вы будете выглядеть здоровее и бодрее, вместе с тем от вас требуется всего лишь ежедневно питаться весьма вкусными продуктами. Настоящим сюрпризом станет то, что данная диета предполагает достаточно плотные ужины, и вам не придётся отправляться спать, слушая, как урчит живот.

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Важные моменты, которых необходимо придерживаться во время диеты: как можно больше пить жидкости и отказаться от соли. Последнюю стоит заменить специями на основе трав. Можно также использовать зиру и перец, приготовляя мясные, рыбные или овощные блюда.

План недели по дням для эффективного похудения

Понедельник

Завтрак может состоять из фруктов (только не банан), 2 – 3 крекеров (из муки грубого помола либо со злаками), чая или кофе, но непременно без добавления сахара.

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Обед: одно сваренное вкрутую яйцо, один апельсин, кефир либо йогурт.

Ужин: 500 г салата из овощей (либо огурцы), по 2 помидора, сваренных вкрутую яйца и крекера.

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Вторник

Завтрак: См. подобную трапезу понедельника.

Обед: 2 – 3 крекера, одно сваренное вкрутую яйцо, апельсин, кефир либо йогурт.

Ужин: По одному крекеру и помидору, а также 120 г мяса (предпочтительнее – говядина).

Среда

Завтрак: См. подобную трапезу понедельника.

Обед: Салат из овощей, одно сваренное вкрутую яйцо, апельсин, кефир либо йогурт.

Ужин: 120 г мяса, по одному крекеру и апельсину, кофе либо чай.

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Четверг

Завтрак: См. подобную трапезу понедельника.

Обед: По одному крекеру и помидору и 120 г обезжиренного творога либо сыра.

Ужин: По одному яблоку и крекеру, 2 помидора, 120 г мяса.

Пятница

Завтрак: См. подобную трапезу понедельника.

Обед: По одному крекеру и помидору, 200 г приготовленной на пару рыбы.

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Ужин: По одному помидору и сваренному вкрутую яйцу, 500 г тушёных либо отварных овощей (можно лук, картофель, морковь, бобовые, капуста).

Как правильно питаться в выходные дни

Что касается выходных, то здесь вас ждёт сюрприз: разрешается питаться так, как вы привыкли! Важно просто не переедать, не пить алкогольных напитков, воздерживаться от пищи с консервантами и позабыть о соли.

Достигнув результата, о котором мечтали, вам следует единожды в неделю (выберите себе для этого определённый день) придерживаться приведённого ниже перечня продуктов, и тогда не придётся вспоминать, что такое лишний вес!

Завтрак: Требуется выпить 2 чашки воды с добавлением сока лимона.

Обед: По одному помидору, крекеру, сваренному вкрутую яйцу и яблоку.

Ужин: По одному крекеру, помидору и сваренному вкрутую яйцу.

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Такая диета – реальное спасение для тех, кто давно желает распрощаться с лишними килограммами. Если её придерживаться и выполнять все указания, она работает стопроцентно, а потому избавиться от 10 – 13 кг за 2 недели действительно возможно. Диета, ограничивающая употребление продуктов, богатых углеводами, всегда приводит к замечательному результату.

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